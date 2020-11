innenriks

Dermed forsterker helsemyndighetene de nasjonale anbefalingene for taxier i smittevernveilederen. Målet er å beskytte både passasjerer og ansatte mot smitte.

I Oslo ble munnbind i taxier påbudt for to uker siden, og flere kommuner rundt Oslo fulgte opp med samme tiltak. Nå anbefales det altså også for resten av landet, men lokale råd og anbefalinger kan avvike fra de nasjonale rådene.

(©NTB)