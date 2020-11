530 nye koronasmittede registrert siste døgn

innenriks

De siste to dagene er økningen på 948 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen er lavere enn hva den var i døgnet fram til midnatt natt til onsdag for ei uke siden, da det ble registrert 594 nye smittede. Den siste uka er økningen 3.608.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 128 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 314 døde som følge av sykdommen.

