Entra-styret etter milliardbud: Vi har en lys framtid alene

Styret i det tidligere statskontrollerte selskapet Entra gikk ut i etterkant av offentliggjøringen av budet og sa at de ikke kunne anbefale budet til sine aksjonærer.

Entra venter fortsatt på at SBB skal gjennomføre budet formelt slik at de kan gjøre seg kjent med vilkårene i detalj.

Etter en voldsom oppgang tirsdag er Entra-aksjen ned rundt 2,8 prosent på Oslo Børs onsdag. Entra-aksjen steg med nesten 20 prosent tirsdag, mens SBB falt med flere prosent. SBB er derimot opp 0,8 prosent på Stockholm-børsen onsdag ettermiddag.

Castellum bekrefter bud

Videre sier Entra-styret at de har fortsatt samtaler med en annen ikke navngitt aktør, men gir uttrykk for at prosessen trolig ikke vil føre fram. E24 skriver at svenske Castellum er denne aktøren.

Castellum bekrefter at de har vært i samtaler om et oppkjøp som priset Entra til en premie over SBB-budet, men at samtalene om oppkjøp nå er avsluttet.

Styret sier de setter pris på den strategiske interessen i Entra, men gir uttrykk for at de ikke er avhengige av å bli kjøpt opp.

– Styret tror at Entra har en lys framtid som et uavhengig selskap, heter det i pressemeldingen.

90 eiendommer

Selskapets styre har engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver i prosessen. En sentral oppgave for meglerhuset blir å lokke fram interesse fra alternative budgivere og dermed drive opp prisen.

Entra eier og forvalter totalt 90 eiendommer i hovedsak i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selskapet ble opprinnelig opprettet i år 2000 for å skille ut kontorbyggvirksomheten til Statsbygg.

