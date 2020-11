FHI: Smittespredningen har stoppet opp

innenriks

Det viser Folkehelseinstituttets siste ukesrapport.

Det ble meldt om 3.621 smittede i uke 47, ned fra 4.080 i uke 46.

– Det er 11 prosent færre enn uka før. Det er en lovende nyhet, sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg da hun presenterte tallene på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Usikkerhet om årsak

Stoltenberg er likevel avventende.

– Reduksjonen i antall sittende kan skyldes at vi ser resultater av de nye tiltakene. Vi håper og vi tror at det er grunnen – iallfall den viktigste grunnen. Men det kan også være resultat av at færre testet seg, sa hun.

FHI påpeker i ukesrapporten at antall testede falt med 16 prosent fra uke 46 til uke 47.

Samtidig økte andelen positive fra 2,77 prosent i uke 46 til 2,92 prosent i uke 47.

R-tall på 1,0

FHIs matematiske modeller viser samtidig at økningen i smittespredningen har stoppet opp etter 5. november.

Smittetallet R har falt til 1,0 fra et nivå på 1,4 i midten av oktober.

– I denne sammenhengen er et fall fra 1,4 til 1,0 vesentlig, sa Stoltenberg.

– Målet er at reproduksjonstallet skal være under 1,0. Da vil stadig færre bli smittet. Men situasjonen er fremdeles ustabil, og det er fare for at smitten kan øke på ny, med påfølgende alvorlig sykdom og dødstall. Arbeidet for å stanse spredningen må fortsette.

Store variasjoner

I ukesrapporten skriver FHI at det fortsatt er store geografiske variasjoner i smittespredningen.

Oslo har mest smitte med 336 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene til sammen. Antall smittede i Oslo har vært stabilt i denne perioden.

Trøndelag har minst smitte med 31 meldte tilfeller per 100.000 de siste to ukene.

Importerte mutanter

Folkehelseinstituttet har også gjort genetiske analyser av virusene i Norge.

Disse analysene tyder på at flere nylige utbrudd fram til tidlig i november, som i Hyllestad, Våler og Tromsø, skyldes nyimporterte virus.

Samtidig viser det seg at en undergruppe av viruset med en mutasjon kalt A626S i det karakteristiske «spike»-proteinet nå har spredt seg til alle landsdeler. Lignende mutasjoner er sett i forskjellige østeuropeiske land, og det første tilfellet av denne mutasjonen i Norge ser ut til å være importert fra Polen.

Polen er også det landet det kommer flest smittede inn fra. Men det store flertallet av dem som ble meldt smittet i løpet av de siste to ukene, 93 prosent, ble smittet i Norge. Bare 1 prosent kom fra Polen.