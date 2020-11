innenriks

Til Aftenposten forteller smittejegere i Asker kommune om «metoder som minner om et u-land». Meldingene som blant annet omtaler hvordan en person ble smittet, skrives ut i to eksemplarer og sendes inn.

Helseminister Bent Høie mener situasjonen er bedre enn i mars.

– Men det er fortsatt ikke godt nok. Det jobbes for å sikre at innmeldingene er gode nok, og at de digitale systemene blir enda bedre. Det er veldig mye trykk på dette nå, sier han til Aftenposten.

