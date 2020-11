Politiet etterforsker brudd på smittevernreglene på en arbeidsplass i Trondheim

innenriks

Kommunen varslet politiet i et brev 11. november. Henvendelsen behandles som en anmeldelse, opplyser politiadvokat Trygve Angen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at kommunen har fått inntrykk av at arbeidere ved bedriften har delt flere leiligheter med felles kjøkken og bad. Arbeiderne skal være fordelt på to ulike adresser med 13 og 28 personer, kommer det fram i et brev fra kommuneoverlege Tove Røsstad.

Kommunen skal ha fått inntrykk av at arbeidere som kom fra utlandet, har delt fasiliteter med øvrige beboere og at de ikke har fulgt det pålagte testregimet ved ankomst til Norge.

– Hvis det er slik at det er brudd på smittevernreglene i denne saken, er det kjempealvorlig. Det har enorme konsekvenser, sier kommunedirektør Morten Wolden til avisen.

I et brev til kommunen svarer bedriften at de har utarbeidet rutine- og internkontroll, og at de har fått avdekket smitte raskt og hindret unødvendig smitte. De opplyser også at de ansatte har hatt enerom og ikke delt kjøkken og bad.

(©NTB)