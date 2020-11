Stavanger kommune vil teste sekstimersdag

innenriks

Det er SV, Rødt, MDG, Ap, Sp og FNB som i sitt budsjettforslag ønsker å innføre kortere arbeidsdag i kommunen, skriver Nettavisen.

I første omgang ønsker de å finne én virksomhet i kommunen og gjennomføre et pilotprosjekt over to år. Målet er å finne gevinster i form av økt trivsel, redusert sykefravær, bedre tilbud og bedre produktivitet på jobb.

Rødt-leder i Stavanger, Mímir Kristjánsson sier de håper å inspirere folk til å forstå at en seks timers arbeidsdag kan være noe av svaret i en situasjon hvor mange hundre tusen står utenfor arbeidslivet fordi de sliter seg ut.

– Samtidig som vi har en privat forbruksvekst som neppe er bærekraftig på sikt, sier Kristjánsson.

Han innrømmer at kommunen ikke aner hva prosjektet vil koste.

Høyre-politiker Aleksander Stokkebø synes flertallspartienes forslag er alt annet søt musikk. Til Nettavisen sier han at det er en ganske tonedøv prioritering i en tid der flere skal tilbake i arbeid.

– Dette er et slag i magen for alle som er usikre på egen jobbsituasjon. Vi skal prioritere lokale og nasjonale tiltak for å holde hjulene i gang. Høyre har foreslått flere gode tiltak for arbeidslivet som har blitt avfeid av det rødgrønne flertallet. Nå ser vi hvor de har tenkt å bruke pengene, sier Stokkebø.

