Årets Bragepris for skjønnlitteratur gikk til Beate Grimsrud etter hennes død

Grimsrud døde 1. juli i år, 57 år gammel, etter en tids sykdom.

I begrunnelsen skriver juryen at boka rommer alt man håper skal befinne seg mellom to permer, når man åpner en ny bok.

«Vinnerromanen er rett og slett et overflødighetshorn av skarpe formuleringer, presise observasjoner, svimlende filosofiske tanker og vilter fantasi», heter det i begrunnelsen.

I år offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) vinnerne på et digitalt arrangement som følge av koronarestriksjonene.

Sårt

Romanen ble godt mottatt av både kritikere og publikum og toppet salgslistene da den kom i vår. Den handler om Vilde Berg som blir alvorlig kreftsyk.

Kari Joynt, sjefredaktør for skjønnlitterær redaksjon i Cappelen Damm, sier til NTB at de er ekstremt glade hos forlaget.

Det er første gang Brageprisen utdeles posthumt. Joynt sier det er sårt at Grimsrud ikke får hente prisen selv.

– Beate elsket sånne ting, når det er et ordentlig påskudd for å feire. Jeg ser for meg at hun ville løpt opp på scenen og hoppet opp og ned. Det er skikkelig leit å ikke få se henne oppleve det, sier Joynt.

Grimsrud er kjent for å lodde dypt i eksistensiell tematikk, med komikk og brodd. Hun har vunnet en rekke priser tidligere, men aldri Brageprisen.

Både forlaget, juryen og kritikere omtaler «Jeg foreslår at vi våkner» som et hovedverk i Beate Grimsruds forfatterskap.

To priser til Hessen

Forfatter og biolog Dag O. Hessen ble tildelt Brages hederspris for 2020. Han tildeles også Brageprisen for sakprosa for boka «Verden på vippepunktet».

Dermed vinner Hessen to av de fem brageprisene i år.

– Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB.

«Verden på vippepunktet» tar for seg hvordan det står til med natur og klima og hvor ille det kan gå hvis utviklingen krysser et punkt der det blir nesten umulig å komme seg tilbake til en verden i balanse.

De andre prisene gikk til Jenny Jordahl i kategorien barne- og ungdomslitteratur for boka «Hva skjedde egentlig med deg» og Thomas Horne i Åpen klasse: Nyttebøker for boka «Den store klimaguiden».

Hadde ikke drømt om hederspris

Hedersprisen går til en person eller organisasjon som har hatt særlig betydning for litteraturen i Norge.

Biologiprofessor Dag O. Hessen har i flere tiår vært en markant stemme i debatter om klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Han har også skrevet en rekke bøker. Men å vinne Brages hederspris kom helt uventet på ham.

– Nei, den hadde jeg ikke drømt om engang. Så det var jo en fullstendig overraskelse. På sakprosaprisen hadde jeg jo helt nøkternt beregnet meg fram til at jeg hadde en 25 prosent sjanse (fire forfatter var nominert, journ.anm.). Men hedersprisen kom som lyn fra klar himmel.

Hedersprisen er ikke bare en anerkjennelse av den siste boken og klimasaken, men av hele Hessens forfatterskap, sakprosa som sjanger, betydningen av tematikken han skriver om.

– Når jeg ser selskapet jeg er i, blir det enda mer overveldende, sier Hessen om tidligere hedersprisvinnere, som de siste årene blant annet har gått til Edvard Hoem, Klaus Hagerup og Vigdis Hjorth.

