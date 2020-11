Nakstad frykter ny smittebølge når vaksinen kommer

innenriks

– Med en gang vi begynner å vaksinere folk, så vil folk også slappe mer av. Ser vi rundt oss i Europa så tror jeg kanskje det kan medføre en smittebølge nummer tre i mange land, sier Nakstad til NRK.

Han mener vaksineringen vil føre med seg en fristelse til å fjerne tiltak, og at folk da begynner å leve tilnærmet normalt og tenke at faren er over.

– Men situasjonen er faktisk at det fortsatt bare vil være en liten del av befolkningen som har immunitet mot viruset, sier Nakstad. Han sier det vil ta mange måneder før samfunnet kan gå helt tilbake til normalen.

(©NTB)