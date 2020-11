Regjeringen gir millioner for å bekjempe pengespillproblemer

innenriks

I en pressemelding opplyser Kulturdepartementet at pengene skal gå til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer.

Pengene blir fordelt gjennom regjeringens Handlingsplan mot spilleproblemer.

– For de fleste er pengespill hyggelig rekreasjon, og mange nordmenn har glede av å spille. Men for noen mennesker har pengespill utviklet seg til å bli et alvorlig problem. Derfor jobber vi kontinuerlig med tiltak som sikrer at pengespillpolitikken bygger på ansvarlighetshensyn, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Handlingsplan mot spilleproblemer er finansiert gjennom overskuddet til Norsk Tipping.

(©NTB)