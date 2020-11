innenriks

Det er et forebyggende tiltak, sier kommunaldirektør for helse, Kenneth A. Johannessen til VG.

Kommunen har så langt ikke hatt smittede beboere, men ønsker å gjøre sykehjemmene trygge på at besøkende er smittefrie.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal gjøre alt i vår makt for å ikke få smitte inn blant de mest sårbare. Skulle det skje, skal vi ikke i etterkant se at vi ikke gjorde nok for å hindre det, sier Johannessen.

Ansatte må levere negativ test hver tiende dag.

