Tidligere Nortura-ansatt anker dommen

innenriks

Den tidligere Nortura-ansatte ble tidligere denne måneden dømt til fengsel i to og et halvt år.

Overfor Nationen bekrefter forsvareren hans, advokat Christian Flemmen Johansen, at dommen ankes.

– Vi forstår tingretten dit hen at de har lagt til grunn en virkelighetsoppfatning av min klient som han ikke kjenner seg igjen i, sier forsvareren.

En mann i selskapet Foods AS ble dømt til to år og tre måneders fengsel. Det er ikke kjent om han anker dommen. En styreleder for en kjøttbutikk i Oslo ble dømt til 75 dagers fengsel. Han anker dommen.

Foods anker både skyldspørsmålet for foretaksstraffen og størrelsen på boten på 3,6 millioner kroner, skriver Nationen.

Nortura var ikke mistenkt i saken.

