Ett dødsfall og elleve nye koronasmittede i Bergen

innenriks

Blant de nysmittede er en sjuåring, opplyser kommunen.

Det er også registrert ett nytt koronarelatert dødsfall, en beboer ved Slettemarken sykehjem.

Ifølge NRK er det ikke registrert så få smittede i løpet av ett døgn i Bergen på seks uker. De siste ukene har det to ganger blitt registrert over 100 smittede på ett døgn i byen.

Konstituert kommuneoverlege Brita Øygard er glad for at tallene er lave, men minner om at de kan svinge opp og ned.

– Så vi våger ikke helt å ta bølgen ennå, men vi venter og håper at tallene skal gå ned med de inngripende tiltakene som vi har i Bergen nå, sier hun til kanalen.

Smittesporing har kartlagt alle tilfellene, med unntak av ett, hvor smitteveien er ukjent. Ett av tilfellene er importsmitte. Det var 500 personer som testet seg for covid-19 lørdag.

Forrige søndag var det registrert 29 smittede i Bergen siste døgn. Den siste uka har det i snitt vært registrert 25 koronasmittede daglig i byen.