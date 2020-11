innenriks

– Vi har kommet godt i gang med å slå ned smittebølge nummer to, og det er gledelig, men vi er ennå ikke i mål, sier Husa og legger til at hun er imponert over innsatsen til bergenserne.

Men smittenivået er fortsatt for høyt, og det er fare for at smitten stiger raskt dersom man åpner opp igjen for tidlig, sier Husa.

Smittetrykket nå er på linje med utbruddet i september.