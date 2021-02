Amerikanske bombefly skal operere fra Ørland

innenriks

– Vi har den glede av å ta imot en amerikansk avdeling med B-1 bombefly, som kommer til Ørland om en stund, sier sjef for Ørland flystasjon og 132 Luftving, Øivind Gunnerud, til Adresseavisen tirsdag.

Det er ikke klart når, hvor mange eller hvor lenge bombeflyene blir, men Gunnerud er forberedt på at de kan operere på norsk jord en måneds tid.

Samtrening

Rundt 200 amerikanske soldater ankommer Ørland denne uka, opplyser Forsvaret i en pressemelding. De første ankom mandag. Norske styrker skal trene sammen med de amerikanske B-1-flyene en periode.

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandsstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av Norge og Europa, ifølge Skinnarland.

Omfattende smitteverntiltak

Saken ble først omtalt av det nederlandske flynettstedet Scramble.nl, og i helgen ble saken plukket opp av NRK.

Det er iverksatt omfattende smitteverntiltak. De amerikanske soldatene må blant annet gjennomføre tester før og etter landing, samt en test sju dager etter ankomst. De må også sitte i karantene i ti dager.

Nylig avlyste Forsvaret den store vinterøvelsen Joint Viking. De har måttet tåle kraftig kritikk for at de ventet så lenge med avlysningen, til tross for gjentatte advarsler fra Folkehelseinstituttet med henvisning til smittesituasjonen.

Ny kald krig?

Rødt reagerer på amerikanernes tilstedeværelse og mener Norge blir et ledd i en opptrapping av konflikten mellom USA og Russland. Partiet mener regjeringen legger opp et livsfarlig løp.

– Dette er enda et eksempel på hvordan regjeringa kneler for Washington og lar amerikanerne lage økt spenning og utrygghet med sin eskalering, mens vanlige folk i Finnmark biter tennene sammen og jobber for fred, sier stortingsrepresentant og leder i Rødt, Bjørnar Moxnes via politisk rådgiver Andreas Liebe Delsett i en epost til NTB.

Også professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, mener at utviklingen passer inn i et mønster av kald krig, ifølge NRK.

– Norge trekkes aktivt inn i stormaktsrivaliseringen mellom Russland og USA. Det øker sannsynligheten for at Norge blir en slagmark for USA og Russland hvis det skulle bli en konflikt eller en krise som spinner ut av kontroll. Norges interesse ligger i å balansere mellom USA i vest og Russland i øst, sa Heier til NRK i helgen.

Stort flertall på Stortinget

Høyre forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, mener USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for nordmenns sikkerhet og reagerer på Rødts framstilling av saken.

– Dette er villet politikk fra et stort flertall på Stortinget. Rødt befinner seg på en egen planet i sikkerhets- og forsvarspolitikken og lyder som ekkoet fra Kreml, sier Elvenes.

Alliert trening, øving og operasjoner i Norge og norske nærområder er svært viktig for forsvaret av Norge, mener han. Det er sentralt for både Nato og flere av Norges nærmeste allierte.

