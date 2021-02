Halden beholder strenger koronatiltak

innenriks

– Den uoversiktlige og enda ferske og alvorlige smittesituasjonen i Halden etter utbruddet ved Halden Ishall tilsier for vår kommune at alle forsterkede smitteverntiltak foreløpig må videreføres, heter det i den lokale forskriften.

Tiltaket betyr at restauranter, kafeer, barer, puber og utesteder fortsatt holder stengt. Serveringssteder kan holde åpent for take away, og hoteller kan servere mat til overnattingsgjester.

All idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter stanses. Svømmehaller, badeland, spahotell, hotellbasseng og lignende må også holde stengt. I tillegg holdes bibliotekene også stengt.

Alle tiltak gjelder til og med onsdag 10. februar.

