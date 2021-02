Sju av ti mener Norge var dårlig forberedt til å håndtere en pandemi

innenriks

I februar svarer 68 prosent nei på spørsmål om Norge var godt nok forberedt, mens 23 prosent svarer ja, viser nye tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion. 9 prosent svarer vet ikke.

Andelen som mener at Norge var godt forberedt, har aldri vært lavere og ligger 7 prosentpoeng under tallene for januar og desember, samt 9 prosentpoeng under snittet for pandemien.

Under hele pandemien sier i gjennomsnitt 33 prosent at Norge var godt nok beredt til å håndtere pandemien, mens 59 prosent svarer nei Resten vet ikke.

