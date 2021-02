Fylkesrådsleder: Kjøp russisk koronavaksine

innenriks

– Nå trenger vi vaksinering i et høyere tempo enn vi så langt har klart, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i en pressemelding.

Han mener at vaksineringen i dag tar for lang i forhold til restriksjonene samfunnet er underlagt. Norge må være åpne for andre vaksineleverandører, mener fylkesrådslederen.

– Dersom den russiske Sputnikvaksinen mot korona blir godkjent for bruk, så oppfordrer jeg sterkt norske myndigheter til å være raske å bestille den inn, så vi slipper å stå i en ny kø, sier Mo.

(©NTB)