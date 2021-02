Mann sendt til sykehus etter brann i Hønefoss – kvinne pågrepet for brannstiftelse

innenriks

– Vi har pågrepet en kvinne for brannstiftelse etter at det oppsto brann i en leilighet i Færdenveien i Hønefoss, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

En mann er kjørt til sykehus etter at han pustet inn en del røyk.

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.50.

Det var mye røyk på stedet, men brannen er slokket og situasjonen er under kontroll.

Politiet opplyser på Twitter like før klokken 16 at de nå har dannet seg et godt bilde av hva som har skjedd.

– Kvinnen som er pågrepet, er i 40-årene, kjent av oss fra før og beboer i leiligheten. Mannen som er kjørt inn etter å ha pustet inn røyk, er nabo og i slutten av 30-årene, skriver Sørøst politidistrikt.

