Mutantutbruddet i Nordre Follo er over – regjeringen venter med lettelser

innenriks

Det er innført svært strenge tiltak i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Oslo, som følge av utbruddene i Nordre Follo. Blant annet må de fleste butikkene på kjøpesentre holde stengt, og det er innført full skjenkestopp.

Det blir ikke aktuelt med lettelser før tidligst onsdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

– Regjeringen vurderte forholdsmessigheten da tiltakene ble innført fram til 10. februar, og mener tiltakene er forholdsmessige i den situasjonen Nordre Follo og kommunene rundt har vært i med utbrudd av den mer smittsomme varianten av koronaviruset. Det påvises fortsatt nye tilfeller av den engelske mutasjonen i Nordre Follo, selv om kommunen anser at utbruddet er over, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nakstad: Allerede lettet på

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker at tiltakene i Halden, Nordre Follo, Oslo, Sarpsborg og Ås ble nedjustert til et lavere nivå tidligere denne uken.

– Det inkluderer blant annet overgang fra rødt til gult nivå i grunnskolen og at fritidsaktiviteter for barn kan starte opp igjen. Smittesituasjonen vil bli vurdert på nytt i neste uke og det blir da tatt stilling til om tiltaksnivået bør oppheves, justeres eller videreføres for enkelte av disse kommunene, sier han til NTB.

Nakstad forteller at det er satt i gang et ganske omfattende kartleggingsarbeid som skal sluttføres de neste dagene, med prøvesvar og smittesporing.

– Det tar nok fortsatt noen dager. Da vil det også bli tatt stilling til om noen tiltak fortsatt er nødvendige og om de i så fall er forholdsmessige, sier han.

Nakstad skryter av arbeidet som er gjort i kommunen og av innbyggerne som har vært flinke til å følge de rådene og tiltakene som ble innført for to uker siden.

Nøye med smittesporing

Kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Johnsen Myhrvold, sier at de har så god kontroll som de kan ha i denne situasjonen.

– Vi opplever i stor grad å være tilbake igjen på kurs der hvor vi var før dette utbruddet startet i begynnelsen av januar, forteller hun.

Kommuneoverlegen kan rapportere om synkende smittetall i kommunen, og at en stadig lavere andel av dem som testes, tester positivt. Men det påvises fortsatt smittetilfeller – senest fire nye tilfeller av den muterte varianten som kommunen meldte om lørdag. Alle disse hadde kjent smittevei.

– Vi regner nå med at vi har det muterte viruset etablert i vår kommune. Så da gjelder det å holde det nede og under kontroll, sier kommuneoverlegen.

Til sammen har Nordre Follo hatt fire utbrudd med det muterte viruset, ved sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter, Tussestien barnehage, Kolbotn skole og Langhus helsestasjon. Alle regnes nå som over.

Strenge tiltak

Regjeringen har innført svært strenge koronatiltak i Nordre Follo og nabokommunene, inkludert Oslo, som følge av utbruddene. Begrunnelsen har vært at man trengte å få oversikt og kontroll over situasjonen.

I både Nordre Follo og nabokommunene Oslo og Ås er kjøpesentre og treningssentre stengt, og det er innført full skjenkestopp.

I tillegg er det innført strenge tiltak i Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Rælingen, Enebakk, Indre Østfold, Våler, Vestby, Moss, Frogn, Nesodden, Asker og Bærum som følge av utbruddet. Også her må kjøpesentre og puber holde stengt, men treningssentrene kan være åpne for kommunens egne innbyggere.

I begynnelsen av utbruddet innførte Nordre Follo egne lokale tiltak i tillegg til de nasjonale, men de er nå opphevet.

– Det blir i utgangspunktet nå opp til regjeringen å vurdere hva som skal skje med tiltakene videre, sier Myhrvold.

