Frp vil likevel sikre arbeidsledige feriepenger

innenriks

Retten til feriepenger når man går på dagpenger, ble borte i 2015. Tidligere gjennom pandemien har Arbeiderpartiet, SV og Rødt gjentatte ganger krevd at dette igjen bør komme på plass.

Det er i forbindelse med behandlingen av den så langt siste krisepakken at også Frp nå foreslår en midlertidig ordning som sikrer feriepenger til permitterte som har mottatt dagpenger for 2020 og 2021.

– Det er en helt ekstraordinær situasjon, mange er bekymret for hvordan de skal betale regningene sine. Nå ønsker vi en ordning som sikrer at de har anledning til å betale husleie, lån og andre utgifter, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en epost til NTB.

SV, Ap og LO forventer varig løsning

– Jeg synes det er feil å gjøre dette midlertidig. Det bør være en ordning som gjelder i arbeidslivet, sånn at de som er permitterte kan opparbeide rettigheter for feriepenger når de går permittert, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Arbeiderpartiet vil trolig likevel støtte forslaget.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV mener at fallhøyden for Frp nå er stor.

– Etter å ha stemt mot feriepenger for arbeidsløse gang etter gang er det vanskelig å tro helt på Frp. Jeg forventer at Frp nå går med på en fullgod og varig løsning for alle som har vært arbeidsløse, alt annet er et svik.

– Ikke lettere å være ledig i årene som kommer

LO har siden feriepenger på dagpenger ble fjernet i 2015 jobbet for å få dette på plass igjen. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det ikke er grunn til at ordningen skal være midlertidig.

– Akkurat som det ikke finnes noen grunn til å tro at det vil være lettere å være ledig eller permittert i årene som kommer. Derfor må dette bli en permanent ordning, sier han til FriFagbevegelse.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes peker på at Rødt allerede i fjor sommer stilte forslag om å gjeninnføre opptjeningen av feriepenger for dagpengemottakere, men ble nedstemt av Frp og regjeringspartiene.

Også Rødt ønsker at ordningen skal være permanent.

– Det er bra at Frp endelig anerkjenner problemet de selv skapte da de satt i regjering, med at de arbeidsledige som er tilbake i jobb ikke har opptjent feriepenger og risikerer å måtte gå en måned uten inntekt til å dekke strøm, husleie og andre nødvendige utgifter, sier Moxnes til NTB.

