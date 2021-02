Strenge tiltak i Bergen og kommunene rundt etter utbrudd av mutantvirus

innenriks

Tiltakene gjelder fra klokken 18 søndag kveld til og med neste søndag. Smitteverntiltakene er innført for at kommunene skal få oversikt over situasjonen, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier Høie.

Uoversiktlig situasjon

I de tre verst rammede kommunene Bergen, Kvam og Ulvik blir det samme strenge tiltak som Oslo og enkelte kommuner på Østlandet har vært underlagt.

– Situasjonen i Bergen er krevende og uoversiktlig. Vi har gjennom helgen hatt god dialog med Bergen og de aktuelle kommunene rundt hvor man opplever utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. Helsedirektoratet har i samråd med FHI anbefalt forsterkede smitteverntiltak og særlig høyt tiltaksnivå i Bergen kommune, Kvam og Ulvik, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det betyr rødt nivå på barnehage, barne- og ungdomsskole. Smittevernmyndighetene kan beslutte å stenge skoler og barnehager hvis det er nødvendig.

Kjøpesentre, varehus og butikker stenger, med visse unntak. Det gjelder blant annet matbutikker, apotek, bensinstasjoner, vinmonopolet, kiosker og helsekostforretninger, butikker som selger dyrefôr og utstyr til dyr, og enkelte andre.

Det er plikt til å bruke munnbind på offentlige steder og kollektivtransport og taxi.

Treningssentre, biblioteker, svømmehaller, museer, kinoer, kulturarrangementer, bingohaller og lignende holdes stengt.

Det vil være skjenkestopp. Serveringssteder er stengt, men det er tillatt med takeaway. Og alle bør unngå besøk hjemme, men alenboende kan få eller gå på besøk til én eller to faste venner.

Strengere også i randkommuner

I ti omliggende kommuner blir det også innført skjerpede smitteverntiltak. Dette gjelder kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Her vil barnehager, barne- og ungdomsskoler fortsatt ligge på gult nivå. Nasjonale regler gjelder for arrangementer, og det er fortsatt tillatt å organisere idrettsaktiviteter for voksne. Det gjelder også trening, prøver for kor, korps og teater.

I likhet med tiltakene i de såkalte ring 1-kommunene, vil kjøpesentre og varehus være stengt. Butikker er stengt, med unntak av matbutikker, apoteker og en del andre utsalgssteder som selger nødvendige varer.

Det innføres skjenkestopp, men serveringssteder kan holde åpent.

Man kan ha besøk hjemme, men ikke av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.