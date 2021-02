Virke: 39.000 ansatte rammes av krisetiltak rundt Bergen

innenriks

Tall fra Virke viser at det jobber 180.000 i handels- og tjenestenæringen i kommunene som nå er berørt av de strenge smitteverntiltakene.

Av disse jobber 39.000 i virksomheter som må holde stengt, og 15.000 av disse igjen har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.

– Vårt håp er at stengingen varer kortest mulig, fordi virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har vist at de er gode på smittevern, og ser fram til å starte opp igjen så raskt som mulig med trygge smitteverntiltak, sier administrerende Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier at når det er behov for smitteverntiltak, må også kompensasjonstiltakene være på plass og etterlyser at virksomheters ansvar for permitteringsperioden må reduseres til to dager.

Nav venter nå en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene.

– Vi får nok et ras med permitteringer, sier Anne Kverneland Bogsnes, direktør for Nav Vestland til E24.

Fra før har Bergen 7.000 helt arbeidsledige.

– Bergen ligger høyt i forhold til gjennomsnittet i Vestland, og vi vil se en økt pågang med ledige når vi får strenge tiltak, sier Bogsnes.

Da det ble innført lignende tiltak på Østlandet for to uker siden ble det en økning på 5.300 permitterte den første uken.

(©NTB)