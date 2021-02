Ingen foreldrekontroll på nettbruken hos halvparten av småbarna

innenriks

Foreldrekontroll er innstillinger eller filtre på mobiler, PC-er og nettbrett som beskytter mot skadelig eller uønsket innhold.

Muligheten tas oftere i bruk for de litt eldre barna og er vanligst når barna er fire-fem år, viser en undersøkelse fra Medietilsynet.

Halvparten av ett- til femåringene har tilgang til nettbrett, og av disse har én av tre vært på nett fra ettårsalderen.

– Tidlig digital tilgang stiller store krav til foreldrene. De må være bevisst på hva slags innhold barna eksponeres for, sier tilsynets direktør Mari Velsand.

En ny veileder skal hjelpe foreldrene til de minste med å sette grenser og å snakke med barna om nettbruk. Veilederen viser blant annet til Verdens helseorganisasjon, som anbefaler at barn under to år ikke bruker skjerm i det hele tatt.

