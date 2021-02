FHI ønsker lettelser for studenter, ungdommer og barn fremover

innenriks

– Vi er opptatt av tiltaksbyrden for barn og unge, og vi er opptatt av at tiltaksbyrden for dem likevel lettes raskt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Hun viser da til at den generelle anbefalingen er å videreføre de strenge tiltakene i ytterligere to uker i første omgang.

– De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig. Vi anbefaler også å lette på tiltak innenfor sport og fritid for barn og unge, sier Vold.