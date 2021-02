Tajik mener partner bør få være til stede på fødsel

innenriks

– Jeg synes man burde ha krav på å få være til stede under partnerens fødsel. Det betyr så mye for kvinnen som føder, å ha partneren sin med seg, sier Tajik, som selv ble mor i januar, til TV 2.

På grunn av tiltak for å hindre smitte på sykehusene har flere kvinner født uten partner til stede under pandemien, og noen partnere har måttet forlate mødrene få timer etter fødselen av smittevernhensyn. Det syns Ap-nestlederen er brutalt, og noe som helseminister Bent Høie (H) bør ta tak i.

Mange andre har også engasjert seg for problemstillingen, og over 29.000 har skrevet under på kampanjen «La partner få være med på fødsel og barsel».

(©NTB)