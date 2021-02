Smitteutbrudd med britisk koronavariant i Lillestrøm

innenriks

Tre smittetilfeller er så langt bekreftet å være av den britiske varianten, opplyser kommuneoverlege Bettina Fossberg til Romerikes Blad.

Til sammen er det 14 positive prøver i utbruddet, og nesten 300 er i karantene. Ni elever ved de tre skolene er smittet. Resten er nærkontakter av elevene.

Karantenetiden for de fleste opphører egentlig kommende mandag. Kommunen vil teste de som sitter i karantene på nytt etter at det ble kjent at smitteutbruddet er med den britiske mutasjonen. Det blir opprettet en midlertidig teststasjon for å få testet disse.

(©NTB)