Ytterligere en person pågrepet etter at hotellkonsern gikk konkurs

Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag.

– Økokrim pågrep den siktede mannen i 60-årene da han ankom Oslo lufthavn fra utlandet torsdag kveld. Økokrim hadde da vært i dialog med den siktede og hans forsvarer over flere dager, og han kom frivillig til Norge, skriver Økokrim.

Til NRK opplyser politiet at de vil ta stilling til spørsmålet om varetektsfengsling i løpet av fredagen. Mannens forsvarer, advokat Thomas Skjelbred, sier hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han har frivillig reist fra Polen for å forklare seg for politiet. Han mener siktelsen er basert på en misforståelse. Han ønsker å bidra til å opplyse saken best mulig, sier Skjelbred til NRK

I alt fire personer er pågrepet i saken. Torsdag ble det kjent at tre personer var pågrepet og siktet dagen før. De tre ble torsdag varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud etter å ha blitt framstilt for fengsling i Oslo tingrett.

– Utroskap i forbindelse med konkurser handler ofte om unndragelser – tapping av selskapets økonomi. Det er det vi etterforsker i denne saken. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, og jeg kan ikke være mer konkret om siktelsene nå, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til NTB torsdag.

Det store norske selskapet Maribel overtok i 2018 driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott. Konsernet ble slått konkurs i sommer etter at det økonomiske uføret konsernet var i, ble forverret da koronakrisen rammet, ifølge Dagens Næringsliv.

