Fire nye smittetilfeller med sørafrikansk variant i Bodø

Alle er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i en pressemelding.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø sier til NRK at tilfellene mest sannsynlig skyldes reisevirksomhet.

– Nå har vi ikke ugjendrivelige bevis for det, men mest sannsynlig er det reisevirksomhet fra utlandet som gjør at det er kommet hit, sier Hagen til NRK lørdag morgen.

Fredag opplyste kommuneoverlege Tor Claudi at de venter at all smitte i utbruddet i kommunen, knyttes til den sørafrikanske virusvarianten.

Fredag var totalt 19 personer smittet i utbruddet, og 350 personer var i karantene.

