Jubel for gode vaksinenyheter – men det kan komme forsinkelser

Blant fredagens mange vaksinenyheter var en ny EU-avtale med Biontech/Pfizer, som sikrer Norge opp mot 3,5 millioner flere vaksinedoser.

Dette er veldig godt nytt, mener avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Men så må vi jo ta høyde for at det kan komme endringer. Det kan stadig komme kontrabeskjeder her. Dette er et komplekst felt, og det kan veldig godt hende at det blir forsinkelser, sier hun til NTB.

Tempoet på vaksineringen har vært mye omtalt siden vaksineringen startet i romjulen. Siden da har det rukket å dukket opp flere beskjeder om både kapasitetsproblemer i vaksinefabrikkene og forsinkelser i leveranser.

Vold understreker at den store vaksinekabalen hele tiden endrer seg.

Tre godkjente vaksiner – flere på vei

Norge får altså ytterligere 2,4 millioner doser av Biontech/Pfizer-vaksinen, med opsjon på 1,1 millioner doser til.

Dette kommer i tillegg til de 3,7 millioner dosene Norge allerede har avtale om fra produsenten. 840.000 av de ekstra vaksinedosene kan komme allerede i april, mai og juni.

Norge har avtale om å få nærmere 2 millioner doser fra Modernas vaksine, en avtale som kan bli utvidet. AstraZeneca-vaksinen er også godkjent for bruk i Norge. I første omgang er det snakk om rundt 200.000 doser.

Fredag ble det også kjent at EU har startet prosessene som kan ende med godkjenning av den tyske Curevac-vaksinen. Her har Norge en avtale om rundt 2 millioner doser i 2021, ifølge FHI.

Andre vaksiner er også til vurdering i EU, deriblant Novavax og Janssen-Cilag. EU har dessuten vært positive til den russiske Sputnik V-vaksinen, som ifølge det medisinske tidsskriftet The Lancet er 91,6 prosent effektiv.

Mange faktorer spiller inn

Det er en rekke faktorer som spiller inn i vaksinekabalen. En av dem er hvor raskt de mer smittsomme virusvariantene får fotfeste og sprer seg.

– Det er jo en naturlig utvikling at de mer smittsomme variantene på sikt vil ta over. Vi tror jo at de blir de mest vanlige i løpet av noen uker eller måneder, sier Vold.

Været og klima er en annen faktor som kan spille inn. Med våren kun få uker unna, håper FHI at det stadig varmere været kan bidra til å begrense smittespredningen.

– Generelt er det jo mindre luftveisinfeksjoner om sommeren. Det er mulig vi fikk litt drahjelp av årstiden i fjor sommer da antall tilfeller gikk ned, både her og i Europa. Vi levde mer normalt i sommermånedene, sier Vold.

Alle kan være vaksinert før sommeren

FHI gjør hele tiden løpende vurderinger av vaksinenyheter, som raskt blir dyttet inn i det totale regnskapet. Instituttet har utarbeidet to vaksineringsscenarioer, som skal oppdateres jevnlig – et nøkternt og et optimistisk.

Line Vold sier de siste vaksinenyhetene samstemmer med det optimistiske scenarioet.

– Hvis alt går knirkefritt her, vaksinene som er underveis til godkjenning, blir godkjent, og alt blir produsert og levert som skissert, så kan vi tilby vaksine til de fleste som er over 18 – før sommeren, sier Vold.

Fredag viste FHIs tall at 221.819 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge. Dose nummer to er så langt blitt gitt til 66.178 personer.

Mens vaksineringen ruller videre, vil også tiltakene gradvis lettes opp.

– Vi kan ikke plutselig løfte alle tiltakene. Da ville mange bli syke, mange bli alvorlig syke og mange dø, sier Vold.

– Men gradvis nå fremover så vil flere bli vaksinert og beskyttet mot sykdom, og gradvis vil vi da kunne lette på tiltakene, sier hun.

