Person hentet ut av overtent hus i Bærum

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokka 14.21, og allerede da var det meldt at det skulle være nærmest overtenning i boligen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Nødetatene ankom stedet klokka 14.28, og hadde opplysninger om at det skulle være en person inne i boligen. Klokken 14.41 meldte brannvesenet at de var på vei ut av huset med en person. Personens tilstand var ukjent for operasjonslederen i 14.45-tiden.

– Vi fikk mange telefoner om at et hus sto i full fyr. Det brant ut av vinduene, det var overtent, sier vaktkommandør Rune Elstad i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Da brannvesenet kom til stedet startet røykdykkere slukking i huset, der de fant en person.

Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på selve brannen, men det skal ikke være spredningsfare til nabohuset.

