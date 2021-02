Vy kjører daglige tog til Sverige uten passasjerer

innenriks

Under koronapandemien er grensen mot Sverige stengt på begge sider. I månedsvis har folk flest vært frarådet å reise til Sverige. Har man likevel reist, har det vanket en periode med karantene.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy bekrefter overfor Aftenposten at det daglig, mandag til fredag, går et tog uten passasjerer mellom Halden og Göteborg. Forklaringen er at Vy må opprettholde kompetansen.

– Personalet må være klare til å kjøre ruten også med passasjerer straks råd og restriksjoner endres. Det er det vi kaller strekningskompetanse. Du må ha kjørt en strekning en viss tid, og med jevne mellomrom, for å kunne betjene toget.

Han forteller at kjøringen startet i desember og vil vare ut mars i år. Da har alt personale vært gjennom og opprettholdt sin kompetanse på strekningen.

(©NTB)