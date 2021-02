Mann dømt til 18 dagers fengsel etter påkjørsel med elsparkesykkel

innenriks

Påkjørselen fant sted i Bygdøy allé i Oslo i september. Mannen erkjente straffskyld i retten.

– Det er ikke tvil om at tiltaltes kjøring var et klart avvik fra forsvarlig opptreden i trafikken, skriver tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg.

Forsvarer: Streng dom

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen ankes, ettersom de nettopp har fått dommen, opplyser mannens forsvarer, advokat Jan Kildahl, til NTB.

– Dommen er veldig streng. Og den likestiller nærmest farepotensialet med å bruke elsparkesykkel med det å kjøre bil, sier Kildahl.

– Domfelte får alt ansvar selv om en stor del av årsaken er knyttet til at fornærmede gikk på rødt lys. Selv om han har ønsket å ta ansvar og i alt vesentlig erkjent straffskyld, opplever vi at han får veldig mye ansvar i denne saken, sier Kildahl etter at dommen falt.

Ble sykmeldt

Mannen og fornærmede, en kvinne i slutten av 60-årene, har inngått et rettsforlik om oppreisning og erstatning for lidt tap. Kvinnen ble sykmeldt etter hendelsen.

I retten anslo mannen hastigheten til å være 27–28 km/t, men han mener det også kan stemme at den var så høy som 34,2 km/t.

Statens vegvesen har kontrollmålt elsparkesykkelens høyeste hastighet til 48,2 km/t. Ifølge dommen har domfelte samtykket til at elsparkesykkelen blir inndratt.

Mannen må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Selv om domfelte er innkalt til forkynning av dommen i Oslo tinghus tirsdag, ble dommen offentliggjort mandag.