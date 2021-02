Båt funnet tom i Møre og Romsdal – mann savnet

innenriks

Politiet fikk melding om at mannen var savnet klokken 19 tirsdag. Da hadde pårørende ikke hørt fra ham siden klokken 13, melder NRK.

Mannen dro ut i en mindre sjark for å dra teiner, skriver Sunnmørsposten.

– Vi har satt i gang et såkalt kommunikasjonssøk etter mannen, der vi nå kartlegger tidslinjen og hvem han har vært i kontakt med, sier Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til avisen.

Mannskapet på redningsskøyta Idar Ulstein har funnet mannens båt drivende vest for Vallebaane, nord for Runde og vest for Godøya, ifølge NRK. De pårørende er varslet.

