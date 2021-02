Forbrukerrådet klager Tiktok inn til EU-kommisjonen

innenriks

I en ny rapport fra den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) avdekkes det at Tiktok gjør det mulig å målrette reklame for blant annet usunn mat og drikke og skjønnhetsprodukter mot barn, og at mye av reklamen skjules i form av konkurranser og effekter.

– Tiktok er fullt klar over at de har brukere både over og under 13 år, og har et spesielt ansvar for at de yngste brukerne blir ivaretatt og skjermet for denne typen innhold, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.

På bakgrunn av funnene i rapporten klager nå 17 forbrukerorganisasjoner fra 15 land inn Tiktok til det europeiske nettverket av forbrukertilsyn (CPC-nettverket) og til EU-kommisjonen for brudd på flere forbrukerlover.

Forbrukerrådet ber også Forbrukertilsynet og Medietilsynet se på selskapets praksis.

(©NTB)