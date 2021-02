Helsedirektoratet anbefaler å oppheve alle ringtiltakene på Østlandet

innenriks

I anbefalingen til regjeringen skriver Helsedirektoratet følgende:

Det anbefales ikke forlengelse av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5C for følgende kommuner etter den 17. februar: Halden, Oslo og Sarpsborg.

Det anbefales ikke forlengelse av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5D for følgende kommuner etter den 17. februar: Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvedt, Ullensvang, Våler og Ås.

Det understrekes at Hvaler og Fredrikstad ønsker en dag ekstra med tiltak sånn at de kan planlegge for hvilke lokale tiltak de vil beholde.