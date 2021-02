innenriks

Styret i Redaktørforeningen var bedt om å vurdere Rustads medlemskap i foreningen etter at flere mente han handlet i strid med foreningens formål etter en kommentar om opptøyene i Washington.

Kommentaren ble av flere tolket som at han legitimerte angrep på journalister.

I en pressemelding tirsdag kveld opplyser styret at de ikke har funnet grunnlag for noen formelle sanksjoner mot Rustad, men at de tar sterkt avstand fra flere karakteristikker og beskrivelser han har kommet med.

(©NTB)