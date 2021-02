Jehovas vitner undersøkes av Datatilsynet

innenriks

Klagene handler om at Jehovas vitner lagrer personopplysninger ulovlig, at det ikke gis fullt innsyn i personopplysninger, eller at personopplysninger ikke slettes i tråd med personvernregelverket, opplyser Datatilsynet i en pressemelding.

Enkelte sier de har vært i såkalte «dømmende utvalg» av ulike årsaker, men som regel knyttet til seksuelle forhold, ifølge Datatilsynet.

Det har blitt tatt notater under disse utvalgene, og klagere reagerer på eller er bekymret for at det blir lagret opplysninger om deres seksuelle forhold. Det er disse forholdene Datatilsynet skal undersøke nærmere i klagesakene.

