Boligbyggingen falt i 2020

innenriks

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) må vi tilbake til 2014 for å finne et lavere antall igangsettingstillatelser enn i 2020.

Til tross for at Viken hadde en nedgang på om lag 9 prosent fra 2019, ble det her gitt betydelig flere tillatelser enn i de andre fylkene.

– Viken ga klart flest igangsettingstillatelser til å bygge bolig i 2020. Med 9.788 igangsettingstillatelser har det i Viken blitt gitt mer enn tre ganger så mange tillatelser som i det neste fylket på listen, sier Jens Mathiesen, som er ansvarlig for statistikken.

Trøndelag er neste fylke på listen med 3.115 igangsettingstillatelser

Det er store forskjeller mellom fylkene. Mens det i Agder har vært en økning på nesten 30 prosent, har både Vestland og Troms og Finnmark opplevd en nedgang på rundt 20 prosent i antall igangsettingstillatelser gitt i fjor.

(©NTB)