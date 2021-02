Forsvarergruppens leder: – En nødvendig avgjørelse

innenriks

– Gjenopptakelseskommisjonen har nå tatt en nødvendig avgjørelse når det nå viser seg at dommen mot Viggo Kristiansen kan være feil, og at han kan være uskyldig, sier Marius Dietrichson til NTB.

Han er leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Samtidig er dette en tragedie for alle involverte. Det er en tragedie for de fornærmede og etterlatte som ufrivillig må dras gjennom dette en gang til. Det er også en tragedie for Kristiansen som det nå kan hende at igjen må stilles til ansvar for handlingen, sier Dietrichson.

