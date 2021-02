Kampsportsutøver frifunnet for drap i Fredrikstad

innenriks

En mann i 40-årene døde i forbindelse med en slåsskamp på Lisleby i mars i fjor.

– Etter en samlet vurdering finner ikke retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at halsgrepet tiltalte holdt, eventuelt i kombinasjon med at han lente et kne mot XXs (avdøde, journ.anm.) hofte og holdt en hånd på skulderen hans, forårsaket dødsfølgen. Han har dermed ikke drept avdøde, skriver tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad.

I tillegg mener retten at tiltalte handlet i nødverge, slik at halsgrepet som ellers ville vært straffbart, var lovlig.

Mannen er kun dømt for tilleggstiltalen som gjaldt ruskjøring og andre mindre forhold, skriver Fredriksstad Blad.

