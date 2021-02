innenriks

Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef Ketil Løset har tatt direkte kontakt med redaksjonene i riksmediene for å sørge for at de er til stede.

Også NTB-kilder og TV 2 erfarer det samme.

Siv Jensen overtok for Carl I. Hagen som partileder i 2006. Hun tok Frp inn i regjering i 2013, satt som finansminister fra 2013 til 2020, og tok partiet ut i opposisjon igjen i januar 2020.