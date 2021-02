Ny virusvariant oppdaget i Norge – kan være mer smittsom

innenriks

Det er oppdaget 22 tilfeller av den nye varianten med navnet B. 1.525 i Norge det siste døgnet. Den nye varianten har flere av de samme endringene som den engelske, sørafrikanske og brasilianske virusvarianten.

Ifølge FHIs ukesrapport er de fleste tilfellene av den nye varianten oppdaget i Oslo. En av personene er bosatt i Trøndelag og to er bosatt i Viken.

Så langt har FHI påvist 18 tilfeller, i tillegg har Oslo universitetssykehus påvist fire tilfeller. Totalt antall tilfeller kommer derfor opp i 22, melder FHI.

Også i Danmark, Storbritannia og USA har varianten dukket opp.

– Vi vet ennå ikke om den er mer smittsom, men den kan være det. Det har endringer på det stedet i viruset som kan ha noe å si for smittsomhet, sier avdelingsdirektør Line Vold FHI til NRK.

Vold sier de vil holde den nye varianten under oppsikt, slik de gjør med de andre mer smittsomme mutasjonene. Det er for tidlig å si om smitten er importert.

Norge er blant topp fire i Europa etter Storbritannia, Danmark og Island på å analysere for nye varianter av viruset. Ifølge Vold er dette årsaken til at man finner stadig nye tilfeller her i landet.

– Det brer seg stadig nye varianter i verden, og det er en naturlig utvikling av viruset at de endrer seg hele tiden, sier Vold.

Det er fortsatt de samme tiltakene som gjelder for denne nye varianten som de andre variantene, testing, isolering, smittesporing og karantene.

