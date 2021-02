Solberg om krisepakkekaos: – Skulle gjerne hatt en annen prosess

innenriks

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har advart om «fullstendig krisepakkekaos» i Stortinget.

Forslaget til en ny krisepakke fra regjeringen er nå til behandling i finanskomiteen, som skal legge fram sin innstilling fredag.

Men i stedet for å samle seg om ulike tiltak, har partiene levert vidt forskjellige kravlister. Dermed kan det ligge an til en rekke ulike enkeltforslag i innstillingen, der selve voteringsrekkefølgen kan bli avgjørende for om de blir vedtatt eller ei når Stortinget behandler saken i plenum.

Uheldig

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun synes prosessen er uheldig.

– Jeg skulle gjerne hatt en annen prosess. Men sånn er situasjonen, sier hun.

Samtidig viser hun til at leder av finanskomiteen, Høyres Mudassar Kapur, har invitert de andre partiene til å sette seg ned og komme fram til enighet om ulike spørsmål.

– Så får vi se framover hvordan viljen er til å finne noen felles løsninger på disse.

Annen dynamikk

Forhandlingskaoset skyldes blant annet at Fremskrittspartiet ikke lenger vil være regjeringens foretrukne forhandlingspartner.

– De har valgt å ikke snakke med regjeringen, men stemme for sine egne forslag. Det skaper selvfølgelig en annen dynamikk, konstaterer Solberg.

– Er det uansvarlig?

– Jeg tar til etterretning at sånn er situasjonen, sier Solberg.

Krav ikke fulgt opp

I månedskiftet la regjeringen fram en ny økonomisk krisepakke med ulike tiltak til over 16 milliarder kroner.

Men regjeringen har valgt å ikke ta flere av Stortingets krav til følge, blant annet kravet om at det må opprettes en ny kompensasjonsordning for flyselskaper, eller at bedrifter som eier sine egne driftsmidler, skal likebehandles med bedrifter som leier utstyr.

