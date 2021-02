Helgheim blir foreslått på Oslo Frps liste

innenriks

Oslo-lista må settes sammen på nytt etter at Siv Jensen fredag varslet at hun vil trekke seg som partileder og heller ikke stå på topp for partiet i Oslo ved valget til høsten.

Ifølge NRK foreslår Sigurd Fredeng, leder i Gamle Oslo Frp, Helgheim sammen med Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen.

– Jeg har ikke sagt noe om rekkefølgen, sier Fredeng.

Helgheim har ingen kommentar til hvorvidt han ønsker å stå på lista.

– Det er veldig mange spekulasjoner, og jeg hører at det er mange som nevner mitt navn, sier han.

