Helsemyndighetene anbefaler at de nasjonale koronatiltakene videreføres

I sin anbefaling til regjeringen skriver Helsedirektoratet at slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll.

De mener det fortsatt er behov for det de kaller et sterkt nasjonalt sikkerhetsnett.

– I og med at nedgangen i smittetallene nå synes å ha stoppet, og vi ennå ikke har fått omfattende erfaring med de nye, mer smittsomme virusvariantene, er det forbundet med risiko å lette for mye på tiltakene nå, skriver direktoratet.

Samtidig anbefaler de noen lettelser for barn og unge.

Direktoratet og FHI anbefaler blant annet at kommunene og ikke regjeringen skal beslutte om videregående skoler skal stenge når det blir innført strenge smitteverntiltak.

Helsedirektoratet støtter også FHIs anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det gjelder i områder uten utbrudd.