Fylkeslege frykter norsk mutasjon i Agder

– Jeg er ikke overrasket over at det er ukerekord nå, og jeg frykter at det oppstår en norsk variant av viruset, sier fylkeslegen til Fædrelandsvennen lørdag.

Syvertsen mener uansett at det er sannsynlig at det vil oppstå en norsk mutasjon av viruset på ett eller annet tidspunkt. Hun mener folk i Agder har lettet for mye på skuldrene i det siste fordi de tidligere har hatt så lav smitte.

Det har de siste dagene vært en økning i smittetilfellene i Agder. Hittil er det meldt om 137 nye smittede denne uka, og tallet vil øke. Forrige uke ble det registrert 134 koronasmittede i fylket.

