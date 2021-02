Stort koronautbrudd knyttet til kafé i Mandal – et titall kommuner rammet

innenriks

Elleve av de smittede er folkeregistrert i Lindesnes kommune, men det er registrert 40 nærkontakter i 14 andre kommuner, skriver Lindesnes kommune.

504 personer skal testes i Lindesnes kommune, 230 er i karantene.

– Vi opplever at viruset er veldig smittsomt, og mistenker superspreder-virus. Med superspreder-virus mener vi at viruset smitter veldig lett, skriver kommunen.

– Uoversiktlig situasjon

Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes sier til NTB at de har kommet med en såpass klar oppfordring om å begrense sosial kontakt nå fordi det er «en litt uoversiktlig situasjon».

– Vi har kontroll på dem som er smittet direkte knyttet til kafeen. Men nå holder vi på å kartlegge disse nærkontaktene, sier Sagebakken og legger til:

– Det er det vi har fått vite nå, at det er nærkontakter av dem som har vært på kafeen, som er smittet.

Han sier det er smittesituasjonen som avgjør hvordan tiltakene i kommunen blir fremover.

14 kommuner involvert

– Hvis det viser seg at vi får full kontroll over dem som er smittet, så blir det ikke flere tiltak enn de statlige. Viser det seg at det er langt flere smittede, må vi gjøre en vurdering om vi må inn med konkrete forbud, sier Sagebakken.

Ifølge ordføreren har de heller ikke har oversikt over de 14 kommunene hvor det er smittede og/eller nærkontakter.

– Det vi vet er at det er 14 kommuner som er rammet, enten ved at det har vært folk er smittet, eller at det er nærkontakter til de som er smittet, sier han.

Lindesnes kommune ber nå innbyggerne være ekstra forsiktige. Det har vært sterkt økende smitte flere steder på Sørlandet de siste dagene, deriblant i Kristiansand. Fredag registrerte Kristiansand kommune 21 nye koronatilfeller.

