75 nye smittede registrert i Oslo

Samme dag forrige uke ble det registrert 36 smittetilfeller.

Tallet på smittede det siste døgnet er også fire lavere enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 79 smittede per dag.

Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Sagene med 328 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Stovner med 270. Dette er likevel langt under det høyeste nivået som bydelen har ligget på – rundt 600. Som nummer tre ligger bydel Bjerke, med 224, tett fulgt av bydel Alna, med 223.

Lavest smitte er det i Nordre Aker med 73 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Nordstrand bydel med 84 og Ullern med 87.

I alt 18.905 Oslo-borgere er registrert smittet siden mars i fjor. Flest smittede er det i gruppa 20–29 år med 4.614.

