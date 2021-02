Åtte nye smittede i Trondheim i helgen – alle med mutert virus

innenriks

Tre personer ble registrert smittet fredag. Også lørdag ble tre personer registrert smittet, mens antallet søndag var to.

Til Adresseavisen sier kommuneoverlege Tove Røsstad at det nå er snakk om to utbrudd i byen – og at alle helgens tilfeller er knyttet til de to utbruddene.

Samtlige smittetilfeller dreier seg om nærkontakter.

– Sånn sett har vi en viss kontroll. Men det er et veldig smittsomt virus, og det er veldig mange som har blitt bedt om å teste seg, sier Røsstad.

Ifølge kommuneoverlegen er det flere hundre personer som nå har blitt bedt om å teste seg.

Alle de nye smittede har milde sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding mandag. Det ble gjennomført 1.468 tester de tre dagene.

(©NTB)